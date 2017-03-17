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Международный аэропорт «Борисполь» занял третье место в рейтинге десяти лучших аэропортов Восточной Европы. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на информацию британского исследовательского агентства Sky Trax.

ТОП возглавил международный аэропорт Ференца Листа в Будапеште, на втором месте – международный аэропорт Таллина.

Агентство подготовило рейтинг аэропортов в разных частях света. Лучшей воздушной гаванью Западной Европы стал аэропорт Мюнхена, Северной Америки – аэропорт Ванкувера.

Международный аэропорт «Борисполь» обеспечивает более 68% пассажирских авиаперевозок Украины, является единственным украинским аэропортом, в котором обслуживаются дальнемагистральные рейсы. Из аэропорта свыше 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение более чем на 100 маршрутах по всему миру.

 
ForUm

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