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Сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Шри-Ланки у Африканского рога, заявляют в правительстве одной из сомалийских провинций. Если это сообщение подтвердится, это первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет, сообщает Русская служба ВВС.

О захвате грузового судна у берегов Сомали сообщил агентству Ассошиэйтед пресс источник в администрации полуавтономной территории Пунтленд. По словам источника, судно было захвачено еще в понедельник группой из примерно 20 пиратов.

Другой источник в администрации территории рассказал, что захваченное судно направилось к берегу.

Представитель военно-морских сил Евросоюза, которые проводят антипиратские рейды в этом регионе, заявил, что пока рано подтверждать причастность пиратов к исчезновению судна.

«Нам стало известно об этом вчера вечером, и сегодня рано утром в регион для разведки вылетел легкий самолет», - сказал он.

По словам представителя НКО по борьбе с пиратством Oceans Beyond Piracy, экипаж перед исчезновением сообщал, что за ним следуют две лодки.

В конце 2000-х – начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов – главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.

 
ForUm

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