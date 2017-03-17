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В оккупированной Ялте российские власти закрыли зоопарк «Сказка». Об этом Крым.Реалии сообщил собственник зоопарка, крымский предприниматель Олег Зубков.

«Как и обещала налоговая инспекция, они 16 марта закрыли ялтинский зоопарк «Сказка» на основании недостающих данных на билетах в парк. Честно говоря, до конца не верил, что это произойдет. Особо стоит отметить изощренность властей, произошло это в день референдума, этим власти показывают свое полное наплевательское отношение к общественному мнению», – рассказал Зубков.

По словам предпринимателя, закрытие зоопарка – «план крымских властей по его разорению».

«Крымские власти, невзлюбившие меня еще в 2014 году, когда я начал подвергать их критике, решили уничтожить мои парки. Закрытие «Сказки» – это первый шаг. Думаю, что следующим будет закрытие и парка львов «Тайган». Расчет таков: кормить три тысячи животных нужно каждый день, а при отсутствии дохода от входной платы я буду обречен в скором времени на разорение. Но пострадаю в первую очередь не я, а невинные животные, которые по вине крымских властей начнут голодать», – отметил Зубков.

У Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Зубкову Юлией Тимошенко. Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения из-за отсутствия электроэнергии.

В 2016 году Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
ForUm

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