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Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе продлен на год.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на штаб-квартиру  организации.

«Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен на 1 год до 31 марта 2018», - отметили в Вене. Решение было одобрено 16 марта консенсусом на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Бюджет миссии определен в объеме 105,5 млн евро на период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года. 

Накануне действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в очередной раз категорично призвал все стороны конфликта в Украине и вокруг нее выполнить свои обязательства и активно поддерживать работу СММ на фоне последней эскалации и рисков для персонала миссии. Он назвал недопустимым препятствование работе миссии, угрозы в адрес ее сотрудников и порчу материальных средств, в том числе дронов. 
ForUm

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