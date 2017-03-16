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В представительстве Меж­ду­на­род­ного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, один человек ранен.

По предварительным данным, бомба была заложена в небольшой почтовый конверт, об этом сообщает французская полиция. Как уточняют AFP и BFM TV, легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.

AFP отмечает, что в конверте, по предварительным данным, могла быть петарда. Ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка «Заговор пожарных», сообщает Би-би-си.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.

В качестве меры предосторожности из офиса МВФ на авеню Йена в XVI округе Парижа эвакуировали нескольких сотрудников. На месте происшествия работают полицейские.

МВФ наряду с Европейской комиссией и Европейским центральным банком (ЕЦБ) помогал греческому правительству после того, как оно приблизилось к дефолту по своим долгам.
ForUm

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