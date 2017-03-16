В представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, один человек ранен.
По предварительным данным, бомба была заложена в небольшой почтовый конверт, об этом сообщает французская полиция. Как уточняют AFP и BFM TV, легкие ранения лица и рук получила сотрудница фонда, которая его открыла.
AFP отмечает, что в конверте, по предварительным данным, могла быть петарда. Ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка «Заговор пожарных», сообщает Би-би-си.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом.
В качестве меры предосторожности из офиса МВФ на авеню Йена в XVI округе Парижа эвакуировали нескольких сотрудников. На месте происшествия работают полицейские.
МВФ наряду с Европейской комиссией и Европейским центральным банком (ЕЦБ) помогал греческому правительству после того, как оно приблизилось к дефолту по своим долгам.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время