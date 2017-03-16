Верховная Рада ввела штраф в размере до 2,5 тыс. гривен за употребление алкогольных напитков военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

За принятие в целом законопроекта №5112 проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226, сообщают Украинские новости.

Согласно законопроекту, штраф от 70 до 145 необлагаемых минимумов доходов граждан (1190-2465 гривен) или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток предусмотрены для военнослужащих и резервистов за распитие алкогольных напитков, появление на территории воинской части или выполнение обязанностей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Такое же наказание предусмотрено за самовольное оставление части или места службы военнообязанными и резервистами.

Кроме того, документом предлагается усилить ответственность за военные административные правонарушения, совершенные в условиях особого периода, а именно установить штраф от 145 до 285 необлагаемых минимумов доходов граждан (2465-4845 гривен) или арест с содержанием на гауптвахте от 7 до 10 суток.