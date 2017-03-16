Украина может получить 600 миллионов евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в конце марта или в начале апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анника Брейдсард.

«Служба комиссии сейчас немедленно соберет 600 миллионов на международном рынке капитала и затем ссудит их Украине в конце марта или в начале апреля», - сказала она, сообщает УНИАН.

Представитель Еврокомиссии уточнила, что эта финансовая помощь направлена на «поддержку украинских граждан и для того, чтобы помочь украинскому правительству в его усилиях, направленных на структурные реформы».

На вопрос об условии к Украине об отмене моратория на экспорт леса-кругляка, Брейдсард ответила, что Еврокомиссия ожидает, что соответствующий законопроект, представленный в Верховной Раде, будет принят без задержек.

Напомним, сегодня, 16 марта, Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.