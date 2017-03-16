Заместитель председателя ВР Оксана Сыроид заявила, что уже предоставила регламентному комитету объяснения относительно досрочного закрытия утреннего заседания Рады 15 марта. Об этом она заявила в кулуарах парламента, сообщает 112 Украина.

«Я обратилась в регламентный комитет сразу, как только закрыла заседание. Это моя обязанность. Если я закрываю заседание, понимая, что в стенах парламента нарушается закон, когда совершаются преступления, я, согласно Регламенту, обязана обратиться к регламентному комитету с пояснениями. Такие объяснения уже направлены в регламентный комитет», - сказала Сыроид.

Она подчеркнула, что действовала в соответствии с законом.

«Я действовала в рамках Регламента ВР, согласно закону и согласно своим обязанностям как председательствующая на заседании», - сказала вице-спикер.

Напомним, 15 марта Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции, участвовавшие в конфликте между участниками блокады Донбасса и правоохранителями.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам регламента Владимир Арешонков заявил, что вице-спикер не имела оснований закрывать заседание.

Позже парламентская коалиция опубликовала заявление, в котором осудила действия Сыроид и призвала ее уйти с занимаемой должности.