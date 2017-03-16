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Европейская комиссия утвердила решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Соответствующее решение обнародовано сегодня, сообщает УНИАН.

«Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила решение выделить второй транш макрофинансовой помощи Украине, заем на сумму 600 млн. евро», - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз решил предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи, поскольку правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене запрета на экспорт леса-кругляка.
ForUm

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