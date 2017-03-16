Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании приняли решение, согласно которому столичному бизнесу рекомендуется прекратить сотрудничество с резидентами РФ.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение поддержали 93 депутата.

«Соответствующее решение рекомендует всем предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, физическим лицам-предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в Киеве, прекратить любую хозяйственную деятельность и взаимоотношения с юридическими лицами, которые находятся под прямым или косвенным контролем физических или юридических лиц РФ», - говорится в сообщении.

Согласно решению, Департамент промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевсовета (КГГА) обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой в трехмесячный срок сформировать перечень предприятий лиц РФ. А столичные предприятия, учреждения и организации в течение месяца должны прекратить все отношения с компаниями, которые прямо или косвенно связаны с предприятиями и лицами РФ.

Также решение предусматривает рекомендовать Киевскому городскому голове обратиться в СНБО для применения и/или расширения санкций к предприятиям и лицам РФ, в соответствии со специальным законодательством Украины о санкциях.