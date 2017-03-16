Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который празднует победу на парламентских выборах, заявил, что голландцы отвергли «ложный вид популизма».

По результатам подсчета почти всех голосов, его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) обошла антииммиграционную Партию свободы Герта Вилдерса.

Эти гонки считались тестом на популярность националистических партий, которые вступают все больший вес по всей Европе, сообщает BBC Украина.

После подсчета более 90% голосов, VVD получает 33 из 150 мест в парламенте. Партия свободы господина Вилдерса показала второй результат и иметь 20 мест. «Христианско-демократическая партия» и партия «Демократы 66» будут иметь по 19 мест.

Явка избирателей составила более 80%, став самой высокой за 30 лет. Это, по словам аналитиков, могло помочь проевропейским и либеральным партиям.



Нидерланды сказали «Стоп! ложному виду популизма», - заявил Рютте, который готовится к третьему подряд срока на посту премьер-министра.

«Мы хотим и дальше придерживаться своего курса - безопасность, стабильность и процветание», - сказал он.

Победу Рютте тепло приветствовали другие европейские лидеры.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Рютте получил «чистую победу против экстремизма», а глава аппарата канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмаер написал в Twitter: «Нидерланды! Нидерланды! Вы - чемпионы ... Поздравляю с замечательным результатом выборов».

Голландский ультраправый политик Герт Вилдерс признал, что его партия не достигнет того результата, на который он рассчитывал. «Я бы хотел иметь наибольшую парламентскую фракцию, но мы получили кресла. Это результат, которым можно гордиться», - заявил Вилдерс.

Напомним, в Нидерландах 15 марта состоялись выборы в парламент.