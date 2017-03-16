В Покровске Донецкой области задержали 5 грузовиков со львовским мусором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Мусорные караваны» со Львова доехали и до Донетчины. Сегодня ночью в Покровске задержали 5 фур со львовским мусором», – отметил он.

По словам Аброськина, на месте работала следственно-оперативная группа.

«А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания «Великого мусорного пути»? Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км», – подчеркнул он.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

По фактам незаконной выгрузки мусора из Львовской области открыто 11 уголовных производств.