также в разделеОбщество
Обманутые вкладчики VAB банка Бахматюка соберутся в Киеве 8
ВР предварительно одобрила украиноязычные квоты для ТВ 25
Бывшую резиденцию Януковича попытаются вернуть государству 9
Украина и Польша договорились вместе охранять места памяти 18
На Донбасс прибыл 62-й российский гумконвой 23
НАБУ задержало двух СБУшников за вымогательство $50 тысяч 64
15 марта. Картина дня 56
Полиция открыла 11 дел по фактам незаконного вывоза львовского мусора 27
В МИД дали инструкции футбольным фанам, как вести себя в Хорватии 27
Для запуска украинских ракет в Канаде построят космодром 44
Аваков наградил полицейских, противостоявших Парасюку 88
ООН заявляет о пытках заключенных в Крыму 69
Князев: Полиция готова пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию 33
Начальника СИЗО во Львове задержали за взятку 33
Германия раскритиковала запрет грузоперевозок с ОРДЛО 124
В Высший совет правосудия избрали еще двух судей 24
Молдавский суд продлил арест Чаусу 33
Полицейский об инциденте на блокпосту: Угрожали вырезать семьи 79

В Покровске Донецкой области задержали 5 грузовиков со львовским мусором. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Мусорные караваны» со Львова доехали и до Донетчины. Сегодня ночью в Покровске задержали 5 фур со львовским мусором», – отметил он.

По словам Аброськина, на месте работала следственно-оперативная группа.

«А может Парасюк и компания засланы сюда для налаживания «Великого мусорного пути»? Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км», – подчеркнул он.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии  свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

По фактам незаконной выгрузки мусора из Львовской области открыто 11 уголовных производств. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года