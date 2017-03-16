Министерство экологии и природных ресурсов инициирует подачу кассационной жалобы на решения судов, которыми признано законность отчуждения комплекса «Межигорье» частной фирмой «Мединвесттрейд» у НАК «Надра Украины». Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба правительства.

«Было несколько политических решений национализировать этот комплекс. Однако юридически сооружения «Межигорья» до сих пор принадлежат компаниям, аффилированным с семьей Януковича. Команда Минприроды знает юридический путь возвращения комплекса в собственность народа Украины и начинает судебный процесс по его возвращению», - сказал Семерак.

По словам министра, по поручению Минприроды НАК «Надра Украины» подало кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева по делу № 6/655 о признании недействительным договора мены от 25 сентября 2007 года.

Семерак подчеркнул, что законность такой сделки длительное время никто не оспаривал, соответственно сроки подачи кассационной жалобы были пропущены. А уже в ноябре 2007 года компания «Мединвесттрейд» продала резиденцию «Межигорье» другой малоизвестной фирме под названием «Танталит», которая владеет комплексом по сегодняшний день и фигурирует во многих криминальных делах, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Позже ООО «Мединвесттрейд» вообще было ликвидировано.

«Мы начали процедуру возврата в государственную собственность объектов Минприроды на территории «Межигорья», которые были отчуждены сомнительным путем через хитросплетения юридических договоров. Призываем общественность следить за ходом этого дела и поддержать Минприроды в суде», - отметил министр.