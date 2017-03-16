На парламентских выборах в Нидерландах побеждает правая либеральная партия действующего премьера Марка Рютте. Националистическая праворадикальная партия Гирта Вилдерса, победы которой опасались проевропейские силы в Европе, так и не стала самой большой.

Такие данные по состоянию на 4:00 были обнародованы в прямом эфире голландского телеканала NOS, после подсчета голосов, сообщает УНИАН.

Официально результаты выборов будут объявлены Избирательной комиссией на следующей неделе, во вторник.

Согласно предварительным данным, наибольшее количество мест в парламенте получила партия действующего премьер-министра Рютте - правая либеральная партия (Volks Partij voor vrijheid en democratie, VVD) - 31 место. В сравнении с результатами предыдущих выборов, эта политическая сила потеряла 10 мест.

Праворадикальная партия Гирта Вилдерса (Partij voor de vrijheid), хотя и увеличила свое присутствие в парламенте на четыре места, получает 19 кресел.

Приветствуя результаты выборов, шеф кабинета канцлера Германии Ангелы Меркель Питер Алтмайер написал на странице в Твиттере в стиле футбольных фанатов: «Нидерланды, о, Нидерланды, ты - чемпион!».

Лидер социалистов Германии, бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц, приветствуя Нидерланды, написал, что почувствовал «облегчение», когда узнал, что «Вилдерс на выборах не победил».

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро также поздравил Нидерланды с тем, что «остановили праворадикалов». Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, которая уже высказалась за проведение референдума по вопросу независимости от Великобритании из-за Brexit, прокомментировала выборы только одним словом: «Хорошо». С победой Рютте уже поздравил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

Нидерланды стали первой страной в ЕС, в которой выборы состоялись после Brexit, победы Трампа в США и стремительного роста популистских радикальных партий на фоне миграционного кризиса. Поэтому результаты этих выборов считались очень важными, учитывая предстоящие президентские выборы во Франции и парламентские в Германии.

Также по 19 мест, согласно предварительным результатам, получают христианская демократическая партия Сибранта Бюми (Cristen democratisch Appel) и левые демократы Александра Пехтольда (Democraten66). 16 мест получают левые зеленые. Другие партии получают от 2 до 9 мест. Далее должна быть сформирована коалиция, которая изберет правительство.

Рютте имеет все шансы остаться премьер-министром, хотя процесс формирования коалиции уже выглядит очень сложным.

На этих выборах проголосовал 81% избирателей. Явка на прошлых выборах, которые прошли в 2012 году, составила 74,6%. Нижняя палата насчитывает 150 мест.