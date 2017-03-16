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Автомобили 62-й так называемой гуманитарной колонны МЧС России прибыли в оккупированные районы Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Автомобили МЧС России доставили для жителей Донбасса продуктовые наборы. Далее они будут распределены соответствующими организациями по социально значимым объектам Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что доставка «гуманитарной помощи» осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства, в пути никаких внештатных ситуаций не произошло.

«После завершения разгрузки автомобилей колонна направится обратно в Донской спасательный центр через пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», пройдя все необходимые таможенные процедуры. Автомобильная колонна МЧС России доставила более 500 тонн продуктов питания», – сказано в сообщении.

Напомним, С апреля Россия будет отправлять так называемые гуманитарные конвои на Донбасс один раз в месяц вместо двух.
ForUm

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