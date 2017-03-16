Вчера, 15 марта, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками внутренней безопасности СБУ задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что детективами задокументирован факт вымогательства задержанными 50 тыс. долл. США и получения через посредника половины этой суммы от двух руководителей субъектов хозяйствования за неосуществление давления на их бизнес.

Сейчас оперативникам СБУ готовятся сообщение о подозрении, которые будут переданы на согласование в САП.