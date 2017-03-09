С апреля Россия будет отправлять так называемые гуманитарные конвои на Донбасс один раз в месяц вместо двух, сообщил статс-секретарь, заместитель министра МЧС РФ Владимир Артамонов.

«С апреля будет только один конвой в месяц, а не два, как обычно», — сказал Артамонов.

По его словам, это связано «с достаточностью удовлетворенности тех потребностей, которые есть по юго-востоку Украины», сообщает РИА Новости.

«В основном это продукты питания и медикаменты», — подчеркнул замминистра.

Напомним, предыдущая, 61-я автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 28 февраля. Согласно утвержденному графику, еще две отправятся в 16 и 23 марта. В апреле МЧС РФ отправит конвой 27-го числа.