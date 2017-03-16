Вооружение Украины является одним пунктов плана сдерживания Путина, который предлагает президенту США Дональду Трампу бывший помощник заместителя министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.



Предложение из 6 составляющих Карпентер обнародовал в статье во влиятельном издании Foreign Policy, сообщает «Голос Америки».



«На самом деле существует прямая связь между агрессией России в Украине и ее вмешательством в выборы в США. Усилия России получить более сговорчивым фигуру во главе Белого дома, частично, преследуют цель отвлечь администрацию США от поддержки Украины», - рассуждает экс-чиновник администрации Обамы.



Карпентер предлагает Белому дому, Государственному департаменту и Пентагона следующие шаги:



1. Продолжить усиливать Украины для противостояния агрессии со стороны России.



Автор предлагает продлить и расширить программу военной подготовки украинских вооруженных сил военными специалистами НАТО, а также предоставить Украине оборонительное вооружение и оборудование.



«В этот перечень входят противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля, которые позволят украинским подразделениям наносить ответные удары по точкам вражеской артиллерии», - пишет Карпентер.



2. США напрямую должны приобщиться к дипломатическим усилиям, направленным на разрешение конфликта.



«Из-за отсутствия США в переговорном процессе, лидеры «нормандского процесса» согласились на недоработанный Минский протокол с февраля 2015 года, который повысил роль ставленников России в переговорах и дал России повод блокировать выполнение Минских договоренностей», - объясняет эксперт.



3. Решения конфликта не достичь без дополнительных рычагов влияния на Россию. США должны быть готовы единолично, без поддержки из Европы, ввести финансовые санкции в отношении России с тем, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.



4. Администрация США должна вместе с европейскими партнерами предложить четкие шаги, которые обеспечат выполнение Минских соглашений и последовательность их реализации.



5. Администрация Трампа должна давить на власти Украины, чтобы добиться изменения характера работы судебной системы, которая сейчас, по мнению Карпентера, мешает борьбе с коррупцией.



6. Администрация США должна добиваться увеличения поддержки демократического развития Украины из Европы.



«Для продолжения прогресса Украины необходимо скоординированное, активное участие лидеров Европы и США, чтобы гарантировать, что Украина в дальнейшем будет реформироваться, усиливать собственные демократические институты и развивать способность защищать собственный суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Карпентер.

Напомним, 8 марта Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.