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Вооружение Украины является одним пунктов плана сдерживания Путина, который предлагает президенту США Дональду Трампу бывший помощник заместителя министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер.

Предложение из 6 составляющих Карпентер обнародовал в статье во влиятельном издании Foreign Policy, сообщает «Голос Америки».

«На самом деле существует прямая связь между агрессией России в Украине и ее вмешательством в выборы в США. Усилия России получить более сговорчивым фигуру во главе Белого дома, частично, преследуют цель отвлечь администрацию США от поддержки Украины», - рассуждает экс-чиновник администрации Обамы.

Карпентер предлагает Белому дому, Государственному департаменту и Пентагона следующие шаги:

1. Продолжить усиливать Украины для противостояния агрессии со стороны России.

Автор предлагает продлить и расширить программу военной подготовки украинских вооруженных сил военными специалистами НАТО, а также предоставить Украине оборонительное вооружение и оборудование.

«В этот перечень входят противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля, которые позволят украинским подразделениям наносить ответные удары по точкам вражеской артиллерии», - пишет Карпентер.

2. США напрямую должны приобщиться к дипломатическим усилиям, направленным на разрешение конфликта.

«Из-за отсутствия США в переговорном процессе, лидеры «нормандского процесса» согласились на недоработанный Минский протокол с февраля 2015 года, который повысил роль ставленников России в переговорах и дал России повод блокировать выполнение Минских договоренностей», - объясняет эксперт.

3. Решения конфликта не достичь без дополнительных рычагов влияния на Россию. США должны быть готовы единолично, без поддержки из Европы, ввести финансовые санкции в отношении России с тем, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.

4. Администрация США должна вместе с европейскими партнерами предложить четкие шаги, которые обеспечат выполнение Минских соглашений и последовательность их реализации.

5. Администрация Трампа должна давить на власти Украины, чтобы добиться изменения характера работы судебной системы, которая сейчас, по мнению Карпентера, мешает борьбе с коррупцией.

6. Администрация США должна добиваться увеличения поддержки демократического развития Украины из Европы.

«Для продолжения прогресса Украины необходимо скоординированное, активное участие лидеров Европы и США, чтобы гарантировать, что Украина в дальнейшем будет реформироваться, усиливать собственные демократические институты и развивать способность защищать собственный суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Карпентер.

Напомним, 8 марта Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.
ForUm

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