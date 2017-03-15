Президент Петр Порошенко отмечает независимости работы антикоррупционных органов и важность установления новых традиций работы украинской правоохранительной системы.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я мечтаю о том, чтобы в Украине каждый президент не имел возможности и желания быть информированным о ходе расследования», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий могут подтвердить полное невмешательство главы государства в их работу за все время существования этих антикоррупционных органов.

Отвечая на вопрос журналистов об оценке ситуации по задержанию председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и перспектив этого дела, Порошенко сказал: «Я возможно первый президент, который может ответить на ваш вопрос «какова будет судьба Насирова? Я счастлив потому, что не знаю и не могу комментировать суть этого дела». Я не знаю. И это как раз признак демократической страны».

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.