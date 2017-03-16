Украина возобновит перемещение грузов через линию столкновения в районе АТО после возвращения захваченных предприятий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, прекращения огня и отвода тяжелого вооружения и артиллерии. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

«Мы говорим – верните, пожалуйста, предприятия украинским владельцам – независимо от того, государственная ли это форма собственности, так как и государственную форму собственности также захватили, или правовая форма собственности. Обеспечьте 1 и 2 пункт Минских соглашений, это означает прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии – и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения», - заявил он, сообщает УНИАН.

Порошенко также отметил, что поручил министру финансов Александру Данилюку и правительству обсчитать потери Украины от блокады Донбасса. «Сегодня было поручено министру финансов Александру Данилюку подготовить расчеты для правительства. Правительство должно сейчас просчитав, минимизировав потери, проинформировать общество о цене, которую Украина заплатит за эти безответственные решения», - заявил он.

«Я сказал, что за это заплатят не только так называемые главари «ДНР» и «ЛНР», а и те политические силы, которые взяли на себя ответственность за блокаду, это «Батькивщина», это «Самопомич», и народ имеет право знать своих героев», - добавил Президент.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. В тот же день решение вступило в силу.