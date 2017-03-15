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Нарушение Регламента Верховной Рады вице-спикером Оксаной Сыроид является основанием для увольнения  с должности по собственному желанию. Об этом говорится в заявлении парламентских фракций коалиции «Европейская Украина» в Верховной Раде, сообщается на сайте БПП.

«Коалиция возмущена неправомерным поведением заместителя председателя Верховной Рады Оксаны Сыроид на утреннем пленарном заседании 15 марта. Председательствуя, она не поставила на голосование инициативу трех фракций о выступлении с трибуны представителей Национальной полиции, на которых организовал нападение Владимир Парасюк. Председательствующий, в соответствии с Регламентом ВР, обязан вынести вопрос на рассмотрение народных депутатов, и в случае поддержки 150 голосами, предоставить слово приглашенным», - говорится в сообщении.

Однако, игнорируя требования Регламента, Сыроид объявила о закрытии заседания.

«В странных незаконных действиях вице-спикера нельзя не заметить политического подтекста. Этот конфликт со стрельбой является очевидным следствием деструктивной кампании, развернутой депутатами от «Самопомочи», представительницей которой также является Сыроид. К сожалению, сегодня мы не увидели от госпожи Сыроид ее должностной независимости», - отметили в коалиции.

«Дерзкое нарушение Регламента вице-спикером Верховной Рады Украины является основанием для увольнения Сыроид от занимаемой должности. Считаем, что она сама должна написать заявление и уйти с должности», - подытожили члены коалиции.

Напомним, сегодня вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли бойцы Национальной гвардии и сотрудники Национальной полиции, участвовавшие в конфликте между участниками блокады Донбасса и правоохранителями.
ForUm

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