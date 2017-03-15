Пассажиры киевского метрополитена теперь могут оплачивать за проезд с помощью мобильного телефона.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» в Twitter.

«Теперь не только жетон, но и банковская карта не нужна. 5 миллионов человек могут платить за проезд в метро мобильным», - говорится в сообщении.

В компании Mastercard сообщили, что они совместно с «ПриватБанком» презентовали цифровой бесконтактный кошелек на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES) в Украине.



Он позволит пользователям быстро и безопасно рассчитываться в физических торговых точках с помощью смартфона - на POS-терминалах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты Mastercard.



NFC-кошелек доступен для мобильных устройств с версией программного обеспечения Android 4.4 KitKat и выше с встроенным NFC-чипом.



Для того, чтобы бесконтактно оплачивать покупки смартфоном, пользователям нужно установить и активировать NFC-оплату в приложении Приват24, и в торговой точке просто поднести разблокированный телефон к терминалу.

