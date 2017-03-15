Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффан Зиберт заявил, что ФРГ не поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.

«Национализация на неподконтрольной территории, признание этого усложняет и без того сложную ситуацию. Не выполняются мирные договоренности. Ни со стороны Москвы, ни со стороны Киева. Мы обеспокоены решением СНБО об остановке связей, я считаю, что это еще больше отдаляет Донбасс», - заявил он, сообщает Громадське.

Зиберт также добавил, что акции с применением насилия, которые были на днях, «это последнее, что нужно Украине сейчас».

Напомним, сегодня, 15 марта, во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Позже секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что перекрытие транспортных путей в направлении ОРДЛО не касается гуманитарных грузов, а также гражданского автотранспорта.