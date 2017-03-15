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Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Все грузовые перевозки к линии разграничения перекрыты», – отметил он

Турчинов призвал всех патриотов, которые хотят помочь в этом деле, подписывать контракт и пополнять ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии.

Напомним, сегодня, 15 марта, во время экстренного заседания СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

Ранее Турчинова сообщил, что перевозки будут перекрыты Национальной полицией и Национальной гвардией до 13:00 15 марта.
ForUm

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