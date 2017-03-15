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Одесская таможня выполнила месячный план за 5 дней, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня получил информацию от и.о. руководителя ГФС Мирослава Продана. Всего за 5 дней Одесская таможня обеспечила выполнение месячного плана!» - написал он в Facebook.

По словам Гройсмана, это результат работы специальной группы, которая была туда направлена ​​на прошлой неделе по его поручению.  

«В прошлом году мы начали подготовку реформы таможни, и я обещал, что наведу там порядок. Сегодня наступило время решительных действий, и первые результаты, которые мы получили, показывают, какие у нас есть резервы – в преодолении контрабанды и серого импорта, наполнении бюджета и защиты бизнеса, который развивает нашу экономику, а не загоняет ее в теневые схемы», – резюмировал он.

Напомним, в начале марте Кабмин отстранил от выполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины.  Исполняющим обязанности главы ГФС назначен Мирослав Продан
ForUm

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