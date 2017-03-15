Три года назад президент России Владимир Путин во время интервью возмущенно бросил реплику о «военторге», в котором можно купить «форму, похожую на форму военных российской армии».

Тогда тысячи военных, которые не носили знаков различия, принимали участие в блокировании важных объектов в Крыму.

Ни Путин, ни другие российские чиновники высокого ранга долго не признавали, что действия украинских подразделений сковывали военнослужащие регулярной российской армии.

Через три года после тех событий на полуострове, завершившихся аннексией, на судебном заседании в Гааге от представителя российской стороны Ильи Рогачева вновь прозвучала фраза, которая должна была снять другие подозрения с российской армии.

«Первичным источником оружия военнослужащим «ДНР» и «ЛНР» являются складские запасы, которые достались Украине в наследство в 1991 году от советской армии», - сказал директор департамента МИД РФ.

На этом суде уже прозвучали обвинения Украины в адрес Москвы в нарушении конвенций ООН.

Но Россия пытается дистанцироваться от того, что происходит на линии фронта между сепаратистами и украинскими войсками.

При этом Москва никогда не скрывала, что болеет именно за успехи самопровозглашенных республик, а Киев обвиняет в развязывании «войны».

Но является ли это просто эмоциональным наблюдением за событиями на своей границе с Украиной?

Военные эксперты неоднократно обращали внимание на то, что сепаратисты на Востоке Украины имеют хорошее военное снаряжение, их бронетехника заправлена ​​и на ходу, отремонтирована, что в сторону украинских подразделений постоянно летят пули, мины, снаряды и ракеты различного калибра.

И уже несколько лет ничего не свидетельствует о том, что каждый такой залп - это отчаянная попытка последними запасами боеприпасов остановить подразделения регулярной армии.

Начало конфликта: странные истории об оружии

На первой стадии конфликта на Донбассе украинское руководство без особого успеха пыталось применить армию для психологического давления на сепаратистов.

Тогда еще не гремела артиллерия. Украинские учреждения в донецких городах захватывали искусные люди в камуфляже с георгиевскими лентами вместо знаков различия. А группы местных жителей становились на пути украинской бронетехники, блокируя продвижение целых колонн.

Да, в этот период на стороне сепаратистов действительно оказывались отдельные бронетранспортеры и другая техника.

Но не так много, чтобы формировать целые подразделения бронетехники.

В российских СМИ появлялись истории о том, что «ополченцы» снимали с постамента танки времен Второй мировой войны, восстанавливали их и отправляли воевать.

Один из прокремлевских политологов Сергей Кургинян однажды даже сказал, что «наши талантливые электронщики» отремонтируют «захваченную у бандитов-бандеровцев установку «Бук». Возможно, даже окажется, что установок несколько», - оптимистично заявлял Кургинян.

Кургинян заехал тогда в Донецк через границу, которую уже не контролировала украинская власть.

Точно так же, по утверждению украинской стороны, через эти участки границы Россия ввозила боеприпасы, технику, продовольствие. И заводила целые подразделения регулярной армии.

Россия отрицает, что на территории Украины на стороне сепаратистов действуют ее войска и кадровые военные.

Буквально через несколько дней после слов Куригнияна над территорией, контролируемой сепаратистами, на недосягаемой для обычных средств ПВО высоте был сбит малазийский Boeing с пассажирами.

Предварительные данные расследования свидетельствуют, что самолет был сбит ракетой. Скорее всего, из установки «Бук».

После многолетних попыток переложить ответственность на украинских военных, адвокат российской стороны в Гааге вдруг заявил, что «Бук» передали сепаратистам для защиты от авиации украинской армии.

При этом адвокат подчеркнул, что доказательств того, что российская сторона сбивала самолет, нет.

«Ополченский» эксклюзив

«Определенные системы средств связи, танки Т-72 и другая бронетехника, всевозможные «эксклюзивные» виды вооружения как, например, огнеметы «Шмель», стрелковое оружие «винторезы», беспилотные летательные аппараты - это то, что есть у них, и чего не было у украинской армии», - сказал спикер по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Он подчеркнул, что это – вооружение российских вооруженных сил, которое сейчас используется с противоположной стороны.

По словам офицера, о массовом захвате украинской военной техники можно говорить только в случае с Крымом. Там россияне захватили технику войск береговой обороны военно-морских сил Украины.

«Единственная шахта, где у нас на Донбассе до сих пор хранится оружие, это в Бахмуте - прежнем Артемовске. Но там только стрелковое оружие очень старых образцов», - говорит Андрей Лысенко.

«Безопасное» направление с российской границы

«В Донецкой и Луганской областях и в советские времена, и в независимой Украине никогда не было крупных военных соединений», - сказал начальник Генерального штаба ВС Украины в 1993-96 годах генерал-полковник Анатолий Лопата.

Генерал уточнил, что в свое время его попытка создать в Донецкой области 7 армейский корпус не была поддержана президентом Украины.

«Мы не имели там группировок, которые могли достойно противостоять Российской Федерации. Но в то время отсутствие там большого количества войск, возможно, соответствовало характеру взаимоотношений между Россией и Украиной», - считает генерал.

«Так что «в шахтах» современную технику хранить нельзя было, потому что там в регионе не было запасов современной техники», - делает вывод Анатолий Лопата.

Но потом еще добавляет: «Я бы российскому генералу, который сказал бы мне, что, мол, вы сами вооружили «ополченцев», ответил вопросом. Знаете каким? - бывший начальник генштаба делает паузу, - Я бы спросил его: ты что, сдурел?»

Россия последовательно отрицает присутствие своих войск на Донбассе, а конфликт в Украине называет «гражданской войной».