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Сегодня, 15 марта, около 02.30 в Виннице на улице Кармелюка неизвестный бросил на территорию двора ресторана неизвестный предмет, который взорвался, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия установила, что взрывом частично повреждены стекла в окнах и фасад помещения.

По данным главка, на момент взрыва в ресторане находились только сотрудники заведения. Двух работников заведения, которые во время взрыва находились на территории возле здания ресторана осмотрели врачи, медицинская помощь им оказана на месте, в госпитализации они не нуждались, телесные повреждения у них отсутствуют.

На месте происшествия проводились первоочередные следственные действия, работали эксперты-криминалисты, взрывотехники. Остатки предмета, который взорвался, отправлены на экспертизу. Полиция проводит следственные и оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности хулигана.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
ForUm

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