В Нидерландах в среду, 15 марта, пройдут выборы в парламент.

За 150 мест в парламенте бороться 28 партий, однако главная борьба развернется между двумя партиями, сообщает Русская служба ВВС.

Основные претенденты на победу – праволиберальная «Народная партия за свободу и демократию» действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая «Партия свободы» Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама.

Рютте говорил, что выборы – это возможность для избирателей «победить дурной вид популизма». Вилдерс намерен вывести Нидерланды из состава Европейского Союза, закрыть все мечети и запретить Коран.

Согласно данным опросов общественного мнения, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.

Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.

Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента.

Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности.

В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма».

В минувшее воскресенье президент Турции заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили турецких министров в страну.

Во вторник Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.