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Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта, заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш, сообщает ВВС.

Он также заявил о возможности пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции.

«Мы делаем ровно то же самое, что делают и они по отношению к нам. Мы не позволим рейсам с дипломатами из Нидерландов приземляться в Турции или использовать наше воздушное пространство. Создавшие этот кризис несут ответственность за его урегулирование», - сказал Куртулмуш.

В субботу нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, живущими в Нидерландах.

Власти Нидерландов не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян Кайе эскортировали к немецкой границе.

Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил Нидерланды с «банановой республикой», потребовал от международных организаций ввести против этой страны санкции и обвинил страны Запада в исламофобии. «Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе», - заявил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала эти высказывания неприемлемыми и выразила Нидерландам «полную поддержку и солидарность».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также назвал эти заявления Эрдогана неприемлемыми. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что Турция «придет в чувство».

В понедельник Нидерланды предупредили своих граждан о необходимости проявлять осторожность в условиях напряженности в отношениях двух стран.
ForUm

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