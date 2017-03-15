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Дочь бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым убийствам на Майдане.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на якобы переписку дочерей Манафорта, которую взломали и обнародовали хакеры.

Как известно, в прошлом месяце хакеры взломали переписку дочерей Манафорта – Андреа и Джессики за период с октября 2012 по сентябрь 2016 года, передает Украинская правда.

В одном из сообщений Андреа Манафорт написала своей сестре: «Не обманывай себя, деньги, которые есть у нас, – это «кровавые» деньги».

Издание пишет, что Андреа, возможно, говорит о предполагаемой роли своего отца в расстрелах активистов на Майдане в феврале 2014 года.

В другом сообщении Андреа написала сестре: «Знаешь ли ты, чья стратегия должна была спровоцировать это, отправить этих людей и заставить их убить?»

Как сказала адвокат Евгения Закревская, которая ведет дело Небесной сотни, она надеется, что Манафорт «разъяснит обвинения».

Ранее издание Politico сообщало, что семья Пола Манафорта осуждала его действия в Украине, а также его сотрудничество с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
ForUm

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