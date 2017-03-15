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Грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно железнодорожным транспортом не перевозятся, заявляет Департамент информационной политики и связей с общественностью «Укрзализныци».

«Укрзализныця опровергает информацию, распространенную отдельными средствами массовой информации, в частности, телеканалом «1+1», о железнодорожном сообщении с неподконтрольными территориями», - отмечается в сообщении.

«Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено», - подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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