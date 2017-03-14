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В Киеве на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

Как сообщает УНИАН, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Марш добровольцев в центре Киева инициировали сегодня лидеры добровольческого движения «ОУН», а целью его назвали поддержку блокады временно оккупированных территорий Донбасса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат из фракции «Самопомич» Егор Соболев, выступая на митинге, подчеркнул, что люди собрались для обмена мнениями относительно того, как можно помочь участникам блокады торговли с оккупантами, а также для знакомства. Также депутат призвал мужчин ехать на восток Украины и присоединиться к участникам блокады торговли с оккупированными территориями.

По словам Соболева, для восстановления блокады на станции Кривой Торец уже направляется группа людей.

Также депутат сообщил, что в субботу, 18 марта, активисты «Автомайдана» планируют поехать домой к Президенту Петра Порошенко с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова.

В свою очередь, лидер добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил пойти к Администрации Президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине». После этого часть активистов пошли в направлении одного из офисов Ахметова.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили

После этого в центре Киева состоялся митинг в поддержку участников блокады. Также их сторонники заняли помещения ОГА в Луцке.  
ForUm

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