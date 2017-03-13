В Луцке активисты заняли помещение в здании облгосадминистрации и требуют освобождения участников блокады Донбасса. Об этом сообщает Штаб блокады со ссылкой на местные СМИ.

«Из-за разгона редута «16 добровольческого батальона» в Луцке собрались активисты, которые сейчас находятся в помещении ОГА. Они требуют освободить незаконно задержанных участников блокады торговли с оккупантами, а также чтобы руководство области официально поддержало блокаду», - говорится в сообщении.

Напомним, штаб блокады оккупированных районов Донбасса заявил о задержании активистов. Позже в СБУ подтвердили задержание в зоне АТО 43 человек с оружием.