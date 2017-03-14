также в разделеОбщество
14 марта. Картина дня 17
В «ДНР» заявили о начале поставок угля в РФ 29
Шлапак уверяет, что ему не предлагали возглавить НБУ 20
Во Львове – снова критическая ситуация с мусором 42
Луценко прокомментировал задержание блокировщиков в зоне АТО 67
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести третью неделю Великого поста 68
Глава «Укртатнафты» объявлен в розыск 98
На Запорожье у «волонтеров» изъяли арсенал оружия 46
Грицак: Разгона участников блокады не было 60
Стало известно, под каким номером Украина выступит на «Евровидении» 71
В Кабмине еще не определились с моделью пенсионной реформы 71
Аброськин: Блокировщики разграбили поезд 2808
Украинцам с ID-паспортами разрешили въезжать в Турцию без виз 110
Полиция опровергла информацию о пропаже одного из участников блокады 60
Суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке 64
МИД РФ о блокировании «Сбербанка» в Киеве: выстрел в ногу власти 128
Полиция обнародовала видео задержания блокировщиков Донбасса 100
Чиновники присвоили более 30 миллионов «Киевпастранса» 37

Если бы не добровольцы, то неизвестно как бы сложилась судьба Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с украинскими добровольцами, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства. 

«Для меня большая честь поздравлять с праздником (Днем украинского добровольца - Ред.) Лучших, настоящих героев Украины», - сказал он.

Президент напомнил, что в начале агрессии - 13 марта 2014 года - много украинцев добровольно вызвались защищать государство, целыми сотнями с Майдана перебазировались в подготовительный центр в Новых Петровцах.

«Если бы не добрая воля лучших сыновей и дочерей страны, то неизвестно как бы сложилась судьба государства. Золотыми буквами добровольцы были вписаны в успешные операции по освобождению украинской земли от захватчиков», - отметил Порошенко. Президент подчеркнул, что лучшие добровольческие батальоны Вооруженных сил, тогдашней милиции, новосозданной Национальной гвардии противостояли врагу при отсутствии качественного оружия, должного вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, но имея поддержку волонтеров и твердую волю к победе.

Глава государства подчеркнул, что традиции добровольцев были заложены в новую украинскую армию, которая за последние годы значительно изменилась - другие условия, оружие, обучение, медицинское обеспечение, техника. «Единственное, что осталось прежним - любовь к Украине, вера в победу и поддержка людей», - сказал Порошенко. По словам Президента, только с начала этого года 7 тыс. украинцев записались в ряды ВСУ.

«Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили тех, чьими именами названы улицы в наших городах, селах, названы школы, самолеты, боевые корабли, потому что на их примере будут воспитываться поколения защитников Отечества», - подчеркнул Глава государства. 

Президент поблагодарил тех, кто сейчас работает в Национальной полиции, служит в Национальной гвардии и Вооруженных силах, занимает активную гражданскую позицию в общественной жизни. «Вы сейчас очень нужны. Необходимо единство и решительное противодействие попыткам врага, который поняв невозможность преодолеть нас на фронте, (пытается. - Ред.) дестабилизировать ситуацию изнутри. Благодарю каждого из вас за принципиально жесткую и четкую гражданскую позицию и низкой поклон каждому из вас», - подчеркнул Глава государства.

Президент также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев. Выходец из Крыма, Евгений с первых дней проходил военную службу в «Айдаре». Он принимал участие во всех боевых столкновениях в районе Хрящеватого, Счастья, был участником обороны луганского аэропорта. Во время отвода войск из Дебальцево Евгений Яранцев в составе эвакуационной группы вывозил раненых и оружие.

Еще 7 добровольцев награждены орденом «За мужество» III степени, 6 - медалями «За воинскую службу Украине» и 5 - «Защитнику Отечества».

Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине впервые отмечается День добровольца. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года