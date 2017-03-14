Если бы не добровольцы, то неизвестно как бы сложилась судьба Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе встречи с украинскими добровольцами, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Для меня большая честь поздравлять с праздником (Днем украинского добровольца - Ред.) Лучших, настоящих героев Украины», - сказал он.

Президент напомнил, что в начале агрессии - 13 марта 2014 года - много украинцев добровольно вызвались защищать государство, целыми сотнями с Майдана перебазировались в подготовительный центр в Новых Петровцах.



«Если бы не добрая воля лучших сыновей и дочерей страны, то неизвестно как бы сложилась судьба государства. Золотыми буквами добровольцы были вписаны в успешные операции по освобождению украинской земли от захватчиков», - отметил Порошенко. Президент подчеркнул, что лучшие добровольческие батальоны Вооруженных сил, тогдашней милиции, новосозданной Национальной гвардии противостояли врагу при отсутствии качественного оружия, должного вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, но имея поддержку волонтеров и твердую волю к победе.

Глава государства подчеркнул, что традиции добровольцев были заложены в новую украинскую армию, которая за последние годы значительно изменилась - другие условия, оружие, обучение, медицинское обеспечение, техника. «Единственное, что осталось прежним - любовь к Украине, вера в победу и поддержка людей», - сказал Порошенко. По словам Президента, только с начала этого года 7 тыс. украинцев записались в ряды ВСУ.

«Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили тех, чьими именами названы улицы в наших городах, селах, названы школы, самолеты, боевые корабли, потому что на их примере будут воспитываться поколения защитников Отечества», - подчеркнул Глава государства.

Президент поблагодарил тех, кто сейчас работает в Национальной полиции, служит в Национальной гвардии и Вооруженных силах, занимает активную гражданскую позицию в общественной жизни. «Вы сейчас очень нужны. Необходимо единство и решительное противодействие попыткам врага, который поняв невозможность преодолеть нас на фронте, (пытается. - Ред.) дестабилизировать ситуацию изнутри. Благодарю каждого из вас за принципиально жесткую и четкую гражданскую позицию и низкой поклон каждому из вас», - подчеркнул Глава государства.

Президент также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев. Выходец из Крыма, Евгений с первых дней проходил военную службу в «Айдаре». Он принимал участие во всех боевых столкновениях в районе Хрящеватого, Счастья, был участником обороны луганского аэропорта. Во время отвода войск из Дебальцево Евгений Яранцев в составе эвакуационной группы вывозил раненых и оружие.



Еще 7 добровольцев награждены орденом «За мужество» III степени, 6 - медалями «За воинскую службу Украине» и 5 - «Защитнику Отечества».

Напомним, сегодня, 14 марта, в Украине впервые отмечается День добровольца.