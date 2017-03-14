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Сегодня, 14 марта, в Украине впервые отмечается День добровольца. 

«День украинского добровольца – это праздник настоящих патриотов. Людей, которые сознательно, по зову сердца в трудное для своего государства время стали на защиту его суверенитета и территориальной целостности», - говорится в поздравлении штаба АТО.

«С первых дней вооруженного сопротивления захватчикам, бок о бок с силовыми структурами государства стояли добровольческие батальоны, и враг был остановлен.

Сегодня большинство добровольцев уже в униформе украинского войска продолжают защищать родной край от захватчиков. Своей самоотверженной службой и героическими поступками они еще раз доказывают, что невозможно преодолеть тех, кто готов за Родину отдать свою жизнь», - отметили в штабе.

Напомним, 17 января 2017 года Верховная Рада установила День украинского добровольца. 
ForUm

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