Сегодня, 14 марта, в Украине впервые отмечается День добровольца.

«День украинского добровольца – это праздник настоящих патриотов. Людей, которые сознательно, по зову сердца в трудное для своего государства время стали на защиту его суверенитета и территориальной целостности», - говорится в поздравлении штаба АТО.

«С первых дней вооруженного сопротивления захватчикам, бок о бок с силовыми структурами государства стояли добровольческие батальоны, и враг был остановлен.

Сегодня большинство добровольцев уже в униформе украинского войска продолжают защищать родной край от захватчиков. Своей самоотверженной службой и героическими поступками они еще раз доказывают, что невозможно преодолеть тех, кто готов за Родину отдать свою жизнь», - отметили в штабе.

Напомним, 17 января 2017 года Верховная Рада установила День украинского добровольца.