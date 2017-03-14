Турция запретила любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам встречи с премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йилдиримом во время совместного общения с журналистами, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Сегодня в день визита мы получили ноту о запрете любым турецким судам посещать оккупированный Крым. Это очень прочный сигнал», - подчеркнул он.

Глава украинского правительства поблагодарил Турцию за поддержку Украины, ее территориальной целостности и независимости.

Он также подчеркнул особую роль Турецкой Республики по поддержке крымских татар. «Ваша позиция в отношении крымских татар очень важна для нас и ваше желание поддержать в таких непростых условиях свидетельствует о высокой степени дружественности между нашими странами», - подчеркнул он.

Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заверил, что Турция поддерживает Украину, осуждая аннексию Крыма и поддерживая территориальную целостность.

Он отметил усилия украинского правительства, направленные на решение проблем крымских татар.

Напомним, ранее стало известно, что Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом.