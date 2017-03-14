также в разделеПроисшествия
Сутки в АТО: 97 обстрелов, один военный погиб, 8 – пострадали 141
«Синий кит» на Львовщине: парень едва не спрыгнул с 9-этажки 92
На Киевщине 8-летняя девочка повесилась на скакалке 92
Ситуация в зоне АТО остается напряженной, ранены 5 военных 40
На Луганщине пропали 3 мужчин, полиция допускает их похищение вражеской ДРГ 121
На Львовщине вандалы осквернили два мемориала погибшим полякам 432
В Марьинке и Николаевке в результате обстрелов разрушены частные дома 56
В Угледаре 12-летний мальчик погиб, подорвавшись на гранате 51
Под Мариуполем произошел бой, 2 военных погибли 2203
Авдеевка снова осталась без электроснабжения 73
В харьковском аквапарке парами хлора отравились 20 человек 162
Из-за аварии оккупированная Луганщина осталась без воды 376
За прошлые сутки в зоне АТО 107 обстрелов, 2 военных погибли, 9 – ранены 116
НВФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, зафиксировавших гаубицы 42
В Карпатах сошли 5 лавин, ожидаются новые 39
НВФ обстреляли тыловые позиции ВСУ 64
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 34
НВФ обстреляли волонтеров под Зайцево 132

Сегодня, 14 марта, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Макеевская 1 - АКХЗ № 2», в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что по состоянию на 18 часов централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).

Планируется привлечь генераторные установки Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания.

Напомним, 13 марта в Авдеевке восстановили электроснабжение после очередного повреждения ЛЭП. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года