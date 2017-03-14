Сегодня, 14 марта, в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Макеевская 1 - АКХЗ № 2», в результате чего прекращено электроснабжение города Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Отмечается, что по состоянию на 18 часов централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется самотеком, теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода (температура воздуха в квартирах 20-25 градусов).
Планируется привлечь генераторные установки Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области для обеспечения электроэнергией объектов социально-бытовой сферы, не имеющих собственных систем резервного электропитания.
Напомним, 13 марта в Авдеевке восстановили электроснабжение после очередного повреждения ЛЭП.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время