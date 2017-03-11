Турция прекратила паромное сообщение с оккупированным Крымом менее чем через полугода после его возобновления, сообщил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов.

«Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал он, сообщает РИА Новости.

По его словам, причин своего решения Анкара не уточняет. При этом Гвоздилов подчеркнул, что приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров.

Напомним, в ноябре 2016 года в аннексированном Крыму заявили, что наладили с Турцией прямое паромное сообщение.

До ноября 2015 года паром «Варяг» выходил из Севастополя, шел в Новороссийск, где оформлялись соответствующие судовые документы и только после этого он шел в порт, потому что документацию, заполненную в Крыму, турецкая сторона не принимала.