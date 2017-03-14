Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак не получал предложения возглавить Национальный банк Украины.

Об этом он заявил во вторник журналистам, отвечая на вопрос, поступало ли ему предложение возглавить Нацбанк, сообщает Укринформ.

«Нет, не поступала. В нашей стране есть много достойных людей, которые могут возглавить Национальный банк», - сказал Шлапак.

В последнее время в СМИ ходят слухи, что председатель Национального банка Валерия Гонтарева готова уйти в отставку, при этом сама глава НБУ не исключает такой возможности.