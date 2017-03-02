Председатель Национального банка Валерия Гонтарева не исключает, что может покинуть пост главы НБУ.

Об этом она сказала на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, может ли произойти так, что ее подпись под меморандумом с МВФ может стать ее последней в качестве главы НБУ, сообщает Укринформ.

«Такое может произойти, но я подчеркиваю, что официально НБУ за месяц подаст уведомление (об отставке. - Ред.), мы такого сообщения не делали и все правление НБУ работает по графику очень плотно», - сказала Гонтарева.

В СМИ в последнее время публикуется много слухов, что якобы глава НБУ собирается в отставку. В то же время в самом НБУ эту вероятность неоднократно категорически опровергали.