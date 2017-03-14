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Участники торговой блокады ОРДЛО разграбили поезд, который ранее заблокировали в районе станции «Кривой Торец», похитив его комплектующие и груз. Об этом заявил замглавы Нацполиции и начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

«Сегодня представитель «Укрзализныци» после осмотра освобожденного из плена в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищении груза и комплектующих из «пленного» поезда», – написал он в Facebook.

По словам Аброськина, ситуация полностью контролируется правоохранителями.

«Совершение тяжкого преступления, имевшее место в течение длительного времени, прекращено благодаря полицейским Донецкой области, СБУ и другим правоохранительным органам. Закону в Украине быть», - заявил он.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили
ForUm

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