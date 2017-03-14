Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет опубликован после заседания Совета директоров МВФ, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Текст меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом публикуется по стандартной процедуре после заседания Совета директоров МВФ. Заседание Совета фонда уже назначено на 20 марта», - пояснили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что Украина нуждается в дальнейших комплексных реформах.

«В частности, необходима пенсионная реформа, которая позволит сократить дефицит Пенсионного фонда и выплачивать достойные пенсии; реформа таможни и создание аналитической Службы финансовых расследований улучшит бизнес-климат в стране; продолжение процесса приватизации позволит привлечь средства в государственный бюджет и дать толчок экономическому развитию», - заявили в пресс-службе.

Меморандум является продолжением начатой ​​в 2015 году программы сотрудничества с МВФ.

Условия этого сотрудничества были заложены в предыдущих меморандумах, с текстом которых можно ознакомиться на сайте Министерства финансов и Национального банка.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Партия «Батькивщина» на официальном сайте обнародовала новую редакцию меморандума. Его достоверность не подтверждена.