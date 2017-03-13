Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских правозащитников, задержанных в Крыму.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
«РФ продолжает нарушать права человека. Давление на правозащитников является недопустимым. Требуем освобождения украинских граждан», - написала Беца Twitter.
РФ продовжує порушувати права людини.Тиск на правозахисників є неприпустимим.Вимагаємо звільнення укр громадян https://t.co/7zHF8FGFU8— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 марта 2017 г.
Напомним, ФСБ задержала в нейтральной зоне в пункте пропуска «Каланчак» представителей Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина. По предварительной информации, украинцев обвиняют в нарушении пограничного режима.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время