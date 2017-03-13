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Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских правозащитников, задержанных в Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«РФ продолжает нарушать права человека. Давление на правозащитников является недопустимым. Требуем освобождения украинских граждан», - написала Беца Twitter.

 


 

Напомним, ФСБ задержала в нейтральной зоне в пункте пропуска «Каланчак» представителей Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина. По предварительной информации, украинцев обвиняют в нарушении пограничного режима.

 
ForUm

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