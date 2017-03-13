Ограничения на блокпостах в зоне проведения АТО связаны с усилением мер безопасности и носят временный характер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В связи с проведением контрдиверсионных мероприятий субъектами АТО, правоохранительные органы (Национальная полиция и Национальная гвардия), несущие службу в районе проведения антитеррористической операции, переведены на усиленный режим несения службы. Осуществляются дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и ​​местах большого скопления людей», - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что такие ограничения носят временный характер.

«Вместе с этим отмечаем, что в соответствии с планом применения и подготовки войск, подразделения Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении АТО, выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с противником, в районах сосредоточения и отвода войск (сил), а также проходят обучение и восстановление боеспособности в пунктах постоянной дислокации и на военных полигонах», - заявили в Минобороны.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее на усиленный вариант несения службы перешла полиция Луганской и Донецкой областей.