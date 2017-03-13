также в разделеОбщество
13 марта. Картина дня 42
Протестующие заняли Волынскую ОГА: требуют отпустить участников блокады 73
Суд по Пасишнику снова отложили 16
Из-за обстрела Авдеевки ранена женщина-волонтер 17
СБУ заявила о задержании 43 человек с оружием в зоне АТО 60
В Днипре проверяют, ездил ли зампрокурора области пьяным за рулем 19
Силовики задержали участников блокады ОРДЛО 173
Геращенко вызвали в ГПУ из-за «харьковских соглашений» 50
Дело против главы Счетной палаты направили в суд 16
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 28
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 25
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 15
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 116
Блокадники «Л/ДНР» заявили о разгоне редута в Кривом Торце 86
Авдеевке дали свет 23
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 82
Штаб изменит механизм пропуска волонтеров в зону АТО 29
Суд оставил Насирова под стражей 75

Ограничения на блокпостах в зоне проведения АТО связаны с усилением мер безопасности и носят временный характер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В связи с проведением контрдиверсионных мероприятий субъектами АТО, правоохранительные органы (Национальная полиция и Национальная гвардия), несущие службу в районе проведения антитеррористической операции, переведены на усиленный режим несения службы. Осуществляются дополнительные проверки документов и автотранспорта на блокпостах и ​​местах большого скопления людей», - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что такие ограничения носят временный характер.

«Вместе с этим отмечаем, что в соответствии с планом применения и подготовки войск, подразделения Вооруженных Сил Украины, которые задействованы в проведении АТО, выполняют боевые задачи на линии соприкосновения с противником, в районах сосредоточения и отвода войск (сил), а также проходят обучение и восстановление боеспособности в пунктах постоянной дислокации и на военных полигонах», - заявили в Минобороны.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.

Ранее на усиленный вариант несения службы перешла полиция Луганской и Донецкой областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года