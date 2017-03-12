Генпрокуратура РФ сообщила фейковый адрес регистрации бывшего президента Виктора Януковича. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«Генпрокуратура РФ написала в письме ложь. Потому что при осуществлении досудебного расследования было установлено, что это фейковий адрес регистрации. По данному адресу никто не проживает, также подозреваемый Янукович не проживает. Когда мы отправили международной курьерской службой текстовый вариант подозрения, по этому адресу вышла женщина в форме правоохранительных органов и сказала, что она ничего получать не будет и Янукович тут не проживает», - заявил Кравченко.

По его словам, по данному факту есть документальное подтверждение, что Янукович там не проживает.

«После того как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождения Януковича подозрение, а именно по адресу, сообщенному генпрокуратурой РФ в Ростове-на-Дону, но нам сообщили, что там находятся складские помещения, мы направили повторный запрос в генпрокуратуру РФ, чтобы нам сообщили конкретный, точный адрес проживания. В ответ мы получили, что и адрес в Ростове-на-Дону является правдивым, но никаких подтверждающих документов нам не предоставили. Кроме этого, важна информация, что после допроса двух свидетелей по этому уголовному производству они сказали, что Янукович проживает не в Ростове-на-Дону, а под Москвой», - рассказал Кравченко.

По словам прокурора, по указанным адресам находятся складские помещения. В качестве доказательства данной информации он предоставил соответствующие письма курьерских служб.

При этом он отметил, что следствие не располагает точной информацией, где проживает Янукович, но принимает всевозможные меры, чтобы это установить.

Как сообщал ForUm, ранее Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента.

В свою очередь защита Януковича угрожает подать в суд на сотрудников Генеральной прокуратуры, если они не проведут допрос экс-президента на территории РФ.

Позже начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ намерена направить ходатайства в Генеральную прокуратуру РФ о допросе бывшего президента.