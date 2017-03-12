Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины намерен направить ходатайства в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о допросе бывшего президента Украины Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам - противодействие протестным акциям и создание преступной группировки. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Эти документы (письмо от Генпрокуратуры РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей. – Ред.) были получены в рамках расследования уголовного производства по подозрению Виктора Януковича в государственной измене. Этот эпизод расследуют следственные прокуроры Главной военной прокуратуры. Конечно, в нашем департаменте открыт также ряд уголовной производств. Это производства, в частности, в противодействии протестным акциям, Российская Федерация, непосредственно ее Генеральная прокуратура отказала в выдаче, в экстрадиции бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас», - отметил он.

Горбатюк подчеркнул, что в уголовном производстве по подозрению Януковича в госизмене будут принимать решение следственные прокуроры Главной военной прокуратуры ГПУ, а его департамент готовит документы по двум другим уголовным производствам. «Что касается тех обвинений, которые расследуются нашим департаментом, то соответствующие ходатайства о допросе в каждом производстве, где сообщено о подозрении, в частности в противодействии протестным акциям и в создании и деятельности преступной группировки», - уточнил он.

По словам Горбатюка, допрос будет происходить на территории Российской Федерации, а кто его будет проводить – должна решать российская сторона. «Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, в которых он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно, или запросят следователей, или предложат провести видеоконференцию», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ.

В свою очередь защита Януковича угрожает подать в суд на сотрудников Генеральной прокуратуры, если они не проведут допрос экс-президента на территории РФ.