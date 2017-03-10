также в разделеПолитика
Холодницкий уверяет, что у Президента не пытались влиять на работу САП 14
Климпуш-Цинцадзе: У суда ООН немного инструментов для давления на РФ 21
Вице-премьер не исключает, что Европарламент может проголосовать за безвиз в марте 23
Аваков обвинил «Сбербанк» в финансировании НВФ 28
Высший совет правосудия выступил против закона об антикоррупционных судах 46
Айвазовская: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня в Минске 87
В РФ заявили, что письма Януковича с просьбой ввести войска не было 79
ГПУ не собирается допрашивать Януковича в России 51
Посол: Большинство европарламентариев поддерживают предоставление Украине безвиза 55
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 43
Порошенко поручил МИД обеспечить поддержку безвиза в Европарламенте 26
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 1052
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 68
Суд в Гааге может принять решение в отношении РФ до конца апреля 161
Германия и РФ выступают за привлечение США к переговорам по Украине 92
Главы МИД нормандской четверки встретятся в Париже 42
Климкин: Над заявлениями РФ об оружии в шахтах смеется весь мир 147
Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса 113

Защита бывшего президента Виктора Януковича угрожает подать в суд на сотрудников Генеральной прокуратуры, если они не проведут допрос экс-президента на территории России. Об этом говорится в заявлении адвоката Януковича Виталия Сердюка, поступившем в адрес ForUm’а.

«Насколько нам известно, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура направила несколько запросов о проведении допроса Виктора Януковича. Более того, 13 июля 2016 года Печерский районный суд Киева вынес решение, которым, по нашей просьбе, обязал сотрудников Генеральной прокуратуры осуществить допрос Виктора Януковича по месту его нахождения. В свою очередь, отказываясь выполнять решение суда, в нарушение Конституции Украины, в нарушение международных конвенций, стороной которых является Украина, Генеральная прокуратура отказывается от этого допроса. Очевидно, их не интересует установление истины по делу», - отметил Сердюк.

Он подчеркнул, что, если же ГПУ и в дальнейшем будет «уклоняться от сотрудничества с ГП РФ в рамках международного права, в рамках Конвенции, это будет основанием для применения механизма привлечения должностных лиц ГПУ к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения».

По словам Сердюка, в своем письме Генеральная прокуратура РФ официально подтвердила адрес проживания януковича. «Мы предоставили этот адрес сотрудникам ГПУ еще 27 августа 2015 года, однако все это время ГПУ игнорировала эту информацию. Надеемся, официальное подтверждение со стороны ГП РФ в конце поставит точку в вопросе местонахождения Виктора Януковича и ГПУ перестанет избегать нашего клиента. Более того, поскольку местонахождение клиента еще раз подтверждено, необходимость дальнейшего его розыска отпала и мы будем инициировать его прекращение», - отметил адвокат.

Как ранее сообщал ForUm, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года