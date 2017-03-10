Защита бывшего президента Виктора Януковича угрожает подать в суд на сотрудников Генеральной прокуратуры, если они не проведут допрос экс-президента на территории России. Об этом говорится в заявлении адвоката Януковича Виталия Сердюка, поступившем в адрес ForUm’а.

«Насколько нам известно, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура направила несколько запросов о проведении допроса Виктора Януковича. Более того, 13 июля 2016 года Печерский районный суд Киева вынес решение, которым, по нашей просьбе, обязал сотрудников Генеральной прокуратуры осуществить допрос Виктора Януковича по месту его нахождения. В свою очередь, отказываясь выполнять решение суда, в нарушение Конституции Украины, в нарушение международных конвенций, стороной которых является Украина, Генеральная прокуратура отказывается от этого допроса. Очевидно, их не интересует установление истины по делу», - отметил Сердюк.

Он подчеркнул, что, если же ГПУ и в дальнейшем будет «уклоняться от сотрудничества с ГП РФ в рамках международного права, в рамках Конвенции, это будет основанием для применения механизма привлечения должностных лиц ГПУ к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения».

По словам Сердюка, в своем письме Генеральная прокуратура РФ официально подтвердила адрес проживания януковича. «Мы предоставили этот адрес сотрудникам ГПУ еще 27 августа 2015 года, однако все это время ГПУ игнорировала эту информацию. Надеемся, официальное подтверждение со стороны ГП РФ в конце поставит точку в вопросе местонахождения Виктора Януковича и ГПУ перестанет избегать нашего клиента. Более того, поскольку местонахождение клиента еще раз подтверждено, необходимость дальнейшего его розыска отпала и мы будем инициировать его прекращение», - отметил адвокат.

Как ранее сообщал ForUm, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ.