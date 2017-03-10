Украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире 112 Украина.

«Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей ГПУ не будет», - заявил он.

Прокурор отметил, что подозрение на Януковича переходит в органы предварительного расследования и суда за пределами Украины, на территорию РФ.

«Он подозреваемый, и в соответствии с постановлением следственного судьи, должен быть задержан и доставлен в суд. РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она не заявлять об этом должна, а делать уже четыре месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос», - сказал Кравченко.

Прокурор пояснил, что на территории РФ он или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имеют права допрашивать Януковича

«Только правоохранительные органы РФ. Мы можем только присутствовать при данном допросе. Я, как прокурор или следователь, должен буду задержать подозреваемого и доставить его в суд. Не будет такого допроса, если мы будем присутствовать», - пояснил Кравченко.

Отметим, что генеральная прокуратура РФ в ответ на запрос Генпрокуратуры Украины сообщила, что готова организовать допрос экс-президента Украины Януковича на территории РФ в присутствии украинских следователей.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко прогнозировал начало суда над Януковичем по делу о государственной измене 10 марта.