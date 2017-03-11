Высший совет правосудия своими действиями подтверждает намерение нивелировать судебную реформу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
«После публичных заявлений об особом порядке задержания и ареста судей в январе этого года, которые фактически перечеркнули уже существующие достижения судебной реформы, Высший совет правосудия 9 марта утвердил заключение о якобы неконституционности законопроекта «О специализированных антикоррупционных судах» и «нецелесообразности» их создания», – говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что, к большому сожалению, такими действиями и подобными заявлениями ВСП вредит независимости судебной системы и подрывает доверие общества к своим членам и их способности выполнять возложенные на Совет функции.
«Подчеркиваем, что вывод ВСП является консультативным, он является обязательным для рассмотрения парламентом, однако может быть отклонен как необоснованный», – подчеркнули в Бюро.
Напомним, Высший совет правосудия считает нецелесообразным принятие законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах» как противоречащего Конституции Украины.
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