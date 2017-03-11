также в разделеПолитика
Мингарелли: Визы для украинцев должны отменить до конца июня 16
Маккейн назвал арест Насирова «позитивным шагом вперед» 27
Советник Президента: РФ будет работать над «самоликвидацией Украины» 59
Порошенко предлагает изменить закон об е-декларациях 95
ГПУ грозят судом за отказ допрашивать Януковича в РФ 49
Холодницкий уверяет, что у Президента не пытались влиять на работу САП 25
Климпуш-Цинцадзе: У суда ООН немного инструментов для давления на РФ 48
Вице-премьер не исключает, что Европарламент может проголосовать за безвиз в марте 32
Аваков обвинил «Сбербанк» в финансировании НВФ 36
Высший совет правосудия выступил против закона об антикоррупционных судах 51
Айвазовская: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня в Минске 96
В РФ заявили, что письма Януковича с просьбой ввести войска не было 84
ГПУ не собирается допрашивать Януковича в России 51
Посол: Большинство европарламентариев поддерживают предоставление Украине безвиза 55
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 43
Порошенко поручил МИД обеспечить поддержку безвиза в Европарламенте 26
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 1135
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 69

Высший совет правосудия своими действиями подтверждает намерение нивелировать судебную реформу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

«После публичных заявлений об особом порядке задержания и ареста судей в январе этого года, которые фактически перечеркнули уже существующие достижения судебной реформы, Высший совет правосудия 9 марта утвердил заключение о якобы неконституционности законопроекта «О специализированных антикоррупционных судах» и «нецелесообразности» их создания», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что, к большому сожалению, такими действиями и подобными заявлениями ВСП вредит независимости судебной системы и подрывает доверие общества к своим членам и их способности выполнять возложенные на Совет функции.

«Подчеркиваем, что вывод ВСП является консультативным, он является обязательным для рассмотрения парламентом, однако может быть отклонен как необоснованный», – подчеркнули в Бюро.

Напомним, Высший совет правосудия считает нецелесообразным принятие законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах» как противоречащего Конституции Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года