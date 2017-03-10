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Высший совет правосудия считает нецелесообразным принятие законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах» как противоречащего Конституции Украины, сообщает отдел взаимодействия со СМИ ВСП.

Отмечается, что во время заседания 9 марта был рассмотрен вопрос об утверждении консультативного заключения по проекту закона Украины «Об антикоррупционных судах» (регистрационный №6011), внесенный на рассмотрение Верховной Рады Украины народными депутатами Украины Егором Соболевым, Оксаной Сыроид, Иваном Крулько, Мустафой Найемом, Сергеем Лещенко и Светланой Залищук.


Докладчик по данному вопросу член ВСП Вадим Беляневич сообщил, что законопроект «Об антикоррупционных судах» был разработан рабочей группой, образованной в соответствии с распоряжением председателя ВРУ.

«Вывод подготовлен совместными усилиями Высшего совета правосудия. Кроме того, по моим запросам дали заключения Высшая квалификационная комиссия судей Украины - в части, касающейся процедур отбора судей, Государственная судебная администрация Украины - по материально-техническому обеспечению работы суда, Совет судей Украины - по вопросам, связанных с судейским самоуправлением. Результатом этой совместной работы стал проект заключения, в котором отражены все предложения и замечания, которые поступали к законопроекту», - сообщил Беляневич.

Высший совет правосудия, рассмотрев данный проект закона, пришел к выводу о нецелесообразности принятия указанного законопроекта как противоречащего Конституции Украины и не согласующегося с законами Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совет правосудия», которые являются базовыми имплементационными законами в законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Высший совет правосудия решил утвердить консультативное заключение по проекту №6011 и направить его в Верховную Раду Украины. 

Напомним, ранее США и ЕС призвали Украину создать антикоррупционный суд.
ForUm

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